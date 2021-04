Tuttosport: “Toro, il sogno è Joao Pedro al fianco di Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

A 6 giornate dal termine del campionato (7 per il Toro considerando il recupero della gara con la Lazio), Tuttosport si proietta già alla prossima finestra di mercato, elencando una serie di nomi che sarebbero d'interesse del club granata in caso di permanenza in Serie A. Partendo dalla situazione portiere, il quotidiano sarebbe certo dell'intenzione di Sirigu di cambiare aria, e per sostituirlo i vertici granata starebbero pensando a Meret del Napoli, Cragno del Cagliari e Sepe del Parma. A centrocampo invece dovrebbero uscire 2 giocatori tra Rincon, Basellli, Gojak e Lukic, i quali potrebbero essere rimpiazzati da Diawara della Roma o, come riportato da alcune fonti turche, da Mert Hakan Yandas,"un centrocampista con buone attitudini offensive, in grado di agire da centrale in una mediana a tre, come pure da trequarti. Ha iniziato a mettersi in luce ad alti livelli con il Sivasspor da dove, la scorsa estate, è approdato al Fenerbahçe: 28 partite e 4 gol segnati in campionato, 4 e un assist nella coppa nazionale, questo recita il suo curricula stagionale". Per l'attacco infine il nome è Joao Pedro del Cagliari, il quale potrebbe arrivare in caso di retrocessione dei sardi. "Il sogno è vederlo giocare assieme a Belotti, del quale però potrebbe anche prendere il posto in un attacco titolare formato dal cagliaritano e Sanabria".