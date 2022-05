Tuttosport: “Toro: Mandragora entro fine mese, Brekalo all’ultimo. Stallo Praet”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Con un campionato che, a due giornate dal termine, ha ancora ben poco da dire per il Torino, Tuttosport si focalizza in particolare sulla questione riscatti in casa granata. Il quotidiano dà ormai per certo che Marko Pjaca non verrà riscattato ("Non può trovare spazio nel portafoglio di Cairo una spesa così significativa a fronte del grigio rendimento prodotto dal trequartista croato"), mentre invece tutto è ancora in ballo per quel che riguarda Dennis Praet. Si legge: "A fine aprile è scaduto il diritto di riscatto da 15 milioni: una cifra improponibile anche a fronte delle problematiche muscolari mostrate dal belga durante l’anno. Il Torino lavora per il rinnovo del prestito (eventualmente con un obbligo condizionato al numero di presenze e all’accesso in Europa), però il Leicester per ora non vuole sentirci". Discorso diverso infine per Mandragora e Brekalo. Così Tuttosport sul futuro dei due: "Nessun dubbio sul fatto che il Torino voglia riscattare Mandragora: ma a quali condizioni economiche? Il diritto prefissato un anno fa prevede un esborso di 9 milioni e mezzo, ma c’è tempo sino a fine mese per il Torino per cercare di ammorbidire la richiesta bianconera. La scadenza, comunque, non è così imminente come per Brekalo, la quale è fissata per la mezzanotte di domenica. A Juric è stato assicurato che il riscatto ci sarà, ma i granata cercheranno di spuntare migliori condizioni, almeno quanto alla rateizzazione pluriannuale degli 11 milioni da versare".