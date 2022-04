Tuttosport: “Toro-Milan festa di tifo, al FIla sollievo per Ricci”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Domenica saranno 792 i giorni trascorsi dall'ultima volta che lo stadio Olimpico, fu Comunale e oggi Grande Torino, aveva potuto riempirsi a piacimento. Era domenica 9 febbraio 2020 - scrive nell'edizione odierna Tuttosport, sottolineando come contro il Milan si torni al 100% della capienza. Tornerà anche la Maratona, in uno stadio in cui si attendono anche tanti tifosi rossoneri. Nel frattempo Juric continua a preparare la gara al Filadelfia. Buone notizie per le condizioni di Ricci, il sovraccarico al tibiale è rientrato e oggi il centrocampista dovrebbe tornare a lavorare col gruppo. All'orizzonte una gara per levale l'onta dello 0-7 dello scorso anno e trovare finalmente la vittoria con una big in campionato.