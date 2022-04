Tuttosport: “Toro-Milan va oltre il campo, quanti intrecci di mercato”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport in vista della sfida di stasera Torino-Milan analizza il tema mercato dal punto di vista di queste due società. Le dirigenze di queste due squadre hanno spesso fatto affari insieme e non si esclude che anche nel prossimo futuro possano sedersi al tavolo per eseguire altre trattative. Il quotidiano piemontese ricorda infatti che nel Toro gioca Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan che i granata vorrebbero provare a trattenere anche la prossima stagione. Ai rossoneri piace da diverso tempo Gleison Bremer per la difesa, tuttavia Maldini ad oggi sembra preferire concentrarsi su Sven Botman del Lille. In passato però sono stati molti i giocatori che sono passati dal Toro al Milan o viceversa come Soualiho Meité. Il mediano francese giocò la seconda metà della scorsa stagione in prestito nella squadra milanese.