Tuttosport: “Toro, obiettivo 8° posto. Con i viola scontro anche sul mercato”

Torino-Fiorentina puo' valere per i granata l'8° posto in classifica: una vittoria - che in casa manca da più di tre mesi - gli consentirebbe di raggiungere il Monza a 52 punti, e allo stesso tempo di conquistare 50 punti in questa stagione. Ivan Juric, ieri con la febbre, per la formazione da mandare in campo avrà tra le disponibilità anche Sanabria, che fino a qualche giorno fa era ai box: "Eccezione fatta per Radonjic, tuttavia, gli altri sono tutti arruolati. Già, Sanabria compreso: il paraguaiano ancora venerdì aveva svolto una seduta di allenamento differenziato, rispetto ai compagni, ma ieri ha lavorato assieme al gruppo", scrive Tuttosport. La sfida tra granata e viola, però, continua anche in chiave calciomercato: entrambe le squadre hanno puntato gli occhi su Amdouni, trequartista del Basilea. "Nei prossimi giorni Vagnati proverà ad approfondire il discorso con il Basilea per Zeki Amdouni presentando la prima e uffi ciale off erta granata che dovrebbe aggirarsi sui 5-6 milioni, ovviamente trattabili e con qualche possibilità di aumento. Detto questo, per concludere, il mercato del Toro dipenderà molto dall’esito finale del campionato: se i granata conquisteranno l’Europa ci sarà un certo tipo di discorso, la rosa verrà potenziata con più voglia ma, comunque, sempre con investimenti mirati".