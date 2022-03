Tuttosport: “Toro, occhio al ritorno di fiamma del Tottenham per Singo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Sirene inglesi per Wilfried Singo. Sull'esterno del Torino non ci sarebbe solo il Tottenham, con Antonio Conte che non ha mai nascosto l'interesse per l'ivoriano, ma si sarebbe inserito anche l'Arsenal come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Non s’è fatto in tempo a registrare il ritorno di fiamma del Tottenham - laddove Antonio Conte è tornato a fare i fuochi d’artificio, però in senso positivo - e l’interessamento dell’Arsenal che subito intorno a Wilfried Singo hanno ricominciato a scoppiettare rumors di mercato manco fossero petardi. Oltremanica, ma non soltanto. È il caso di partire dall’Inghilterra, comunque, perché proprio lì si gioca un calcio che esalterebbe al meglio l’esuberanza atletica e l’attitudine allo sfondamento del giovane laterale ivoriano. Il quale, non a caso, nel nostro campionato fatica soprattutto per la sua scarsa propensione a privilegiare l’attenzione alla fase difensiva rispetto alle scorribande offensive".