TuttoSport: “Toro, oggi sono indispensabili i 3 punti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Ieri la conferenza stampa, oggi la partita contro la Salernitana: entrambe le squadre sono alla ricerca dei primi tre punti. Sul calciomercato, Ivan Juric si dichiara soddisfatto: per alcuni oggi è anche il giorno del debutto in maglia granata (tra cui Zima, Brekalo sulla trequarti, e Pobega). Davanti, rimane soltanto Sanabria, dato lo stop per qualche giornata di Belotti (l'attaccante bergamasco, che ancora non ha rinnovato con il club, non riesce a correre, e ci sono probabilità che sia assente anche per il derby del 2 ottobre). "Sulla formazione - scrive TuttoSport - il tecnico granata non si sbilancia, deve pensarci ancora un po’. Per vincere, finalmente, la prima partita da allenatore del Toro. E sarebbe anche ora". Un passo importante, sicuramente è il sostegno dei tifosi, che ieri si sono radunati sotto alla curva Maratona per trasmettere tutto il loro calore alla squadra, anche se non mancano le proteste a Cairo: "Intento chiarissimo di protezione chiaro nei confronti della squadra: anche le sconfitte - scrive TuttoSport - contro Atalanta e Fiorentina sono già finite nel dimenticatoio in nome di un nuovo corso da inaugurare, quello di Ivan Juric. [...] Fiducia a Juric e ai suoi ragazzi: guai a tradirla. Perseverare negli errori sarebbe diabolico. A maggior ragione adesso che il popolo ha rinnovato il sostegno. Anche se una riprova importante la si avrà oggi, contando gli spettatori".