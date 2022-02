Tuttosport: “Toro, senza Belotti non si può. Vanja si gioca tutto con la Juve”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport si focalizza sullo stato di forma del Torino in vista del derby di venerdì 18 contro la Juventus. Come ogni stagione le sfide con i bianconeri sono tra le più sentite di ogni anno e per quest'occasione ci sono possibilità di rivedere Belotti dal primo minuto al centro dell'attacco. Il numero 9 granata è rientrato nell'ultima partita contro il Venezia e ha subito dimostrato di avere grande peso offensivo e - al di là della rete scippata - ha messo una marcia in più rispetto a Sanabria. Juric ha promesso che farà scelte solo tecniche senza farsi condizionare dalla situazione contratto del Gallo. Un altro giocatore che nel derby deve cercare di rilanciarsi è Milinkovic-Savic. Il portiere serbo sta vivendo un periodo di difficoltà ed è stato soggetto di molte critiche nelle ultime partite. Nonostante ciò Juric gli darà ancora fiducia nel derby e per lui sarà un test davvero importante per dimostrare di meritare ancora una maglia da titolare.