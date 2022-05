Tuttosport: “Toro, sondaggi per Gollini”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

A campionato ormai terminato, è tempo per il Torino di fare valutazioni in vista della prossima stagione. Un argomento scottante in casa granata, oltre alla vicenda Brekalo, è la questione portiere. Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto riguardo ai nomi individuati dalla dirigenza. Il primo su tutti è quello di Pierluigi Gollini: "I primi sondaggi per riceverlo in prestito sono scattati. Con i granata che, forti della stessa formula attraverso la quale il Tottenham di Conte lo ha ricevuto, puntano perlomeno a rimandarne l’acquisto definitivo. Dopo la cessione a titolo temporaneo e senza vincoli agli inglesi, ora l’Atalanta vuole inserire l’obbligo di riscatto. Con gli Spurs il diritto, che non sarà esercitato, è di 15 milioni di euro. Il Toro, vista la stagione vissuta da Gollini alle spalle di Lloris potrebbe spuntare un obbligo non lontano dai 10 milioni di euro". In alternativa, ci sarebbero anche Cragno, Meret, il portoghese Bruno Varela e Gabriel del Lecce.