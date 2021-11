Tuttosport: “Toro, speranza Sanabria. Praet precettato per la panchina?”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' un Torino incerottato quello che al momento sta preparando la sfida contro l'Udinese. Tanti sono i dubbi di formazione e spesso sono legati alle condizioni fisiche dei granata stessi. A partire sicuramente da Dennis Praet, che è rientrato nel capoluogo piemontese anzi tempo dal ritiro con la nazionale belga a causa di un edema muscolare alla gamba sinistra. Come riporta Tuttosport nell'edizione odierna: "Sente dolore, ma chiaramente il giocatore deve capire quanto la sofferenza sia gestibile. Il rischio di un lungo stop è un rischio che il Toro vorrebbe evitare". Tra coloro che sono rientrati acciaccati dalla sosta c'è poi Sanabria, che non ha partecipato all'ultima sfida del suo Paraguay contro la Colombia per un affaticamento muscolare ,dovuto alla stanchezza emersa dopo i tanti impegni. Lunedì dovrebbe comunque essere convocato ma non partire titolare: al suo posto dovrebbe giocare Belotti, anche se non è al top della condizione. Questo infine il punto sugli altri granata in dubbio per l'Udinese: "Simone Zaza, nonostante sia recuperato sul piano fisico, deve lavorare ancora tanto per tornare a scalare le gerarchie: si è visto contro lo Spezia. Oggi provini decisivi per Rolando Mandragora e Cristian Ansaldi: sono reduci da due settimane di allenamenti intensi, stanno meglio e sperano di strappare una chiamata per domani sera. Per Ricardo Rodriguez, invece, nessuna chance: la lesione muscolare alla coscia sinistra impone uno stop forzato".