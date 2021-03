Tuttosport: “Toro, ti salva il gruppo”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tuttosport oggi riporta un'interessante dato riguardo al Toro: da quando Nicola siede sulla panchina granata la sua squadra è quella che segna di più con i giocatori subentrati a gara in corso. Sono infatti ben 4 le reti che i giocatori del Toro sono riusciti a realizzare entrando dalla panchina. Si tratta della doppietta di Zaza contro il Sassuolo, della rete di Bonazzoli nel 3-3- di Bergamo e della prodezza da molto lontano di Sanabria a Crotone (nel suo esordio assoluto in granata). Adesso Nicola si aspetta che anche Verdi dia il suo contributo essendo un giocatore che viene spesso inserito a gara in corso e che potrebbe riultare molto utile. Infine il quotidiano piemontese propone anche un'intervista all'ex Toro Mauro Bonomi che, tra le altre cose, afferma che il Toro può battere la Juve nel derby in programma sabato dato che ci è riuscito anche il Benevento.