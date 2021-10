Tuttosport: “Toro! Toro! Toro! La qualità finalmente paga”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La vittoria con il Genoa di ieri sera è stata molto convincente per un Torino che sembra aver intrapreso la strada giusta, e che, se seguita, può portare a grandi soddisfazioni. Ciò che maggiormente soddisfa è l'ennesima ottima prestazione a livello di gioco, che però questa volta ha portato anche alla conquista dei 3 punti. Ed è proprio su questo che Tuttosport, nell'edizione odierna, si concentra nel commento post-gara: "In coda al gioco, ecco arrivare il risultato positivo. Dopo due buone prestazioni senza punti contro Juve e Napoli i granata accontentano Juric e, finalmente, i suoi impagabili tifosi. All’estetica appoggiano una vittoria senza ombre, malgrado il finale da brividi. Il Toro, per quasi tutta la gara, manifesta una superiorità sui rossoblù che si esprime sul piano tecnico, atletico, tattico e pure motivazionale, nonostante a inseguire in classifica sia il Genoa, dopo il ko di ieri staccato di 5 punti". Positivi anche i commenti sui singoli, a partire a Belotti, che "è tornato: e anche ieri sera l’ovazione più grande il popolo granata l’ha riservata a lui", passando per Sanabria, che "si trova bene a Torino, ma ancora di più al Grande Torino" e chiudendo con Praet: "il talismano. Le sue tre presenze sono coincise esattamente con le uniche tre vittorie finora in campionato per la squadra di Juric".