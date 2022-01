Tuttosport: “Toro: tra Vignato e Orsolini, ecco Lazovic e Rieder”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, fa il punto sulla situazione entrate/uscite in casa Torino. Come risaputo, i granata sono al lavoro per consegnare a Juric un esterno sinistro che possa essere un'alternativa importante ad Aina e Ansaldi. A tal proposito, Vagnati è stato vicino a chiudere con Fares, ma l'intervento del Genoa nella trattativa con la Lazio ha rallentato l'operazione. Per questo, secondo Tuttosport, il Toro avrebbe messo gli occhi su Lazovic, "il quale, da una parte tornerebbe volentieri a lavorare assieme a Juric, dall’altra, come già avvenuto in estate al capitolo Gunter, non produrrà alcuna forzatura. Se i due club si accorderanno bene, in caso contrario resterà alla corte di Tudor". Il Toro continua a muoversi anche sulla trequarti, dove i nomi caldi sono quelli di Orsolini, la cui valutazione si aggira intorno ai 12 milioni, quello di Vignato e quello di Miranchuk, "ma l’ultimo in ordine di tempo però fa piuttosto rumore: manovre in direzione Young Boys per Fabian Rieder, giovane talento di 19 anni che può agire da trequartista come da mezzala". . In difesa, al Torino piacciono Kumbulla e Gatti. In uscita Baselli va verso il Cagliari, squadra con la quale si è raffreddata la pista Izzo, che piace anche all'Udinese. E, mentre Rincon passa alla Samp, il Genoa sembrerebbe aver messo gli occhi su Zaza.