Tuttosport: “Toro, un’altra vittoria buttata”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Un’altra vittoria buttata via, anche a Cagliari i granata hanno sprecato l’impossibile per tirare su la testa e diventare ambiziosi" scrive Tuttosport. Nel finale di partita i granata non hanno sfruttato diverse clamorose occasioni (come quelle di Baselli, Zaza e Praet) che avrebbero permesso il Torino di tornare a casa con 3 punti e sfatare il tabù trasferta. Con il Cagliari il Toro è riuscito di nuovo a passare in vantaggio, per poi essere raggiunto: sono otto i punti persi da una situazione di vantaggio fino a qui in campionato. Questo Toro non è piaciuto ad Ivan Juric che nel postpartita ha detto: "Sul piano del gioco volevo dai ragazzi un passo in avanti e invece abbiamo fatto meno bene del solito. Molto meno bene, a dire il vero. Ho visto alcuni giocatori molto affaticati che hanno avuto difficoltà nel costruire. E se non si costruisce dal basso tutto diventa difficile".