Tuttosport: “Vagnati e Juric, tutto su Cragno”

Al Torino piace Alessio Cragno: il club granata "ha sciolto le riserve e ha deciso di inserire Cragno al primo posto dei propri obiettivi per la porta" ha scritto il quotidiano tra le sua pagine questa mattina. Juric e Vagnati lo hanno messo in cima alla lista dei desideri per il Torino del futuro e la prossima estate il club punterà tutto si di lui. Il contratto del portiere del Cagliari scadrà a giugno 2024: "Sono alte le possibilità che il ciclo del portiere toscano nell’Isola stia avvicinandosi alla fine. Esigenze di riduzione futura del monte ingaggi del Cagliari (e quello di Cragno non è leggero) e interesse a monetizzare dopo anni ricchi anche di delusioni in campionato" scrive Tuttosport.