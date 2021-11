Tuttosport: “Vagnati in Argentina per visionare obiettivi di mercato”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dalle analisi video al viaggio in Sudamerica: il direttore sportivo granata Davide Vagnati è già al lavoro in ottica mercato, e dopo aver visionato al computer una serie di profili interessanti per rinforzare la rosa di Juric (focus in particolare su esterni bassi e centrocampisti dalle caratteristiche differenti) ora si trova in Argentina, prima tappa di un tour sudamericano che gli permetterà di vedere da vicino i calciatori finiti sotto la lente di ingrandimento. "In questo momento il direttore sportivo è in Argentina, - si legge su Tuttosport - dove anche ieri erano ancora in programma diversi incontri del massimo campionato. Ma non sarà questo l’unico Stato in cui dover mostrare il passaporto, nei prossimi giorni. Perché il tour di Vagnati prevede spostamenti mirati pure in altri Paesi sudamericani. Tornerà in Italia soltanto all’inizio della prossima settimana, forte di nuove indicazioni dettagliate su un ventaglio di giocatori".