Tuttosport, Vagnati si espone: “Mai più anni così, tifosi aiutateci”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Quest'oggi Tuttosport riporta le parole pronunciate da Davide Vagnati durante la presentazione di Marko Pjaca e di Tommaso Pobega. Il direttore tecnico granata ha affermato che quest'anno le cose dovranno cambiare perché il Toro non può più permettersi di fare come nelle ultime due stagioni. Ai tifosi Vagnati ha chiesto aiuto in quanto sarà importante andare tutti dalla stessa parte. Inoltre il quotidiano piemontese riporta la notizia della contestazione a Cairo avvenuta ieri in occasione del 16° anniversario della sua presidenza del Torino. Davanti al Comune di Torino sono infatti apparsi alcuni striscioni che incitavano il patron granata a farsi da parte.