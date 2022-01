Tuttosport: “Vagnati si fa avanti per Gatti, difensore del Frosinone”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

po' di soldi per consolidare la trattativa con il club ciociaro, che in partenza chiede 10 milioni, ma potrebbe lasciarlo partire a 8. "L’idea sarebbe quella di prenderlo in prestito oneroso (magari sui 2 milioni), per poi chiudere il cerchio a luglio con il riscatto obbligatorio".

Per quanto riguarda Luca Moro, invece, il Catania è ancora con il fiato sospeso. Nel frattempo arrivano nuove conferme sull’interesse del Torino (oltre che del Sassuolo, al momento in pole) per il giovane giocatore. "Ieri, a dispetto di quanto si ipotizzava, non sono arrivate novità decisive per il futuro della società rossazzurra, dichiarata fallita lo scorso 22 dicembre. Il Tribunale di Catania ha disposto la prosecuzione dell’esercizio provvisorio – scaduto ieri - fino al 5 gennaio, domani".