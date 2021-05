Tuttosport: “Vera rifondazione o Toro in vendita”

Le pagine dei quotidiani odierni dedicate al Torino

Tuttosport alla vigilia di Spezia-Torino non risparmia profonde critiche nei confronti del presidente del Torino Urbano Cairo dopo il secondo 0 a 7 incassato nelle ultime due stagioni. Si legge: "Si ha la sensazione che siano anche finite le parole, con Cairo e su Cairo. Così tanto è lo sprofondo (da anni e anni, e quest’anno di nuovo in modo devastante come già nella scorsa stagione) da lasciare i tifosi per primi in bilico, a seconda dei momenti, tra montagne di rabbia urlata ai 4 venti e la fossa delle Marianne di un silenzio tombale nel cuore. Come una presa di coscienza che il Toro vero è morto. Che il Toro vero non esiste più e mica solo da due giorni. D’altra parte è tutto così avvilente, umiliante, annichilente. Devastante, appunto. Si notano solo macerie, attorno. E quando vedi casa tua ridotta in macerie, o piangi disperatamente e urli follemente, oppure resti realmente senza parole. Con gli occhi fissi nel vuoto. E la bocca aperta, ma le labbra immobili. Senza un gesto, una parola. Mentre il cuore, al posto dei battiti, ti ripete che è tutto finito. Tum, tum, tum: è tutto finito, prendine atto". Le due soluzioni prospettate sulle colonne di Tuttosport sono o la vera rifondazione o la vendita della società.