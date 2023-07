Tameze è stato ufficializzato, ma non finisce qui il mercato del Torino. Davide Vagnati sta valutando altri colpi in entrata per regalare a Juric una squadra competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Occhio però al mercato in uscita, con Ricci che interessa sempre alla Lazio e le sirene inglesi per Schuurs.