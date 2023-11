Torino, furia Cairo contro gli arbitri: “Forse siamo antipatici”

La direzione arbitrale di Monza-Torino fa infuriare anche il patron del Torino Urbano Cairo. Lo racconta La Stampa che riporta le parole del presidente granata: "Non c'è rispetto per noi, voglio capire il motivo: non c'è rispetto per il Torino, forse siamo antipatici o lo sono io, ogni anno siamo penalizzati di 7-8 punti: senza torti, magari, avremmo giocato di più in Europa. Guardate il gol di Scamacca in Atalanta-Inter, dinamica identica a Zapata. E il rigore? vorrà dire che diremo ai ragazzi di buttarsi, ma non è questa la soluzione, non può esserla: se un giocatore viene danneggiato in area pur rimanendo in piedi perché non fischiare?"