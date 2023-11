Monza-Torino, Rocchi sconfessa la scelta di Doveri sul gol annullato ai granata

Durante il programma di Dazn OpenVar, alcuni giornalisti si confrontano con l'ex arbitro Rocchi sugli episodi arbitrali dubbi della settimana scorsa. Nel programma si fa riferimento alle partite della settimana precedente e non a quelle disputate più recentemente per non interferire con le decisioni del giudice sportivo. Discutendo del gol regolare dato all'Atalanta contro l'Inter Borghi stuzzica Rocchi chiedendo un parere sul gol annullato di Rodriguez, che sarà sicuramente un argomento caldo della prossima settimana. L'ex arbitro fa intendere che il gol del Toro era da convalidare seguendo il metro arbitrale di Atalanta-Inter, a suo avviso più corretto. Queste le sue parole: "non c'è cosa grave da dover intervenire nel contatto Lookman-Dimarco – racconta il designatore guardando le immagini dell'azione che ha portato al gol della Dea -. Sozza decide bene. Ecco: in Monza-Torino avrei preferito quella stessa decisione...". Si tratta dunque dell'ennesimo errore arbitrale che costa Caro al Torino, che vede il suo destino cambiare a causa di alcune scelte arbitrali piuttosto discutibili.