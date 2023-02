Torino, il punto dall’infermeria: dubbio Radonjic, Pellegri verso il rientro

Pietro Pellegri potrebbe ricevere la sua prima convocazione di questo 2023. Il ragazzo sembra essersi messo alle spalle la lesione al bicipite femorale che l'ha tenuto fuori per oltre un mese ed è pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore per l'Udinese, almeno per quel che concerne la panchina. Juric, nella conferenza stampa pre-Empoli, aveva annuciato che il ragazzo era pronto a ritornare ad allenarsi con il gruppo , ma i tempi di recupero più lunghi del previsto non permettono di avere certezze in merito. Verso il rientro anche Koffi Djidji , operatosi al naso dopo una frattura rimediata nella gara con la Fiorentina di campionato.

Affaticamento muscolare per Radonjic: in dubbio per l'Udinese

Chi invece non sarà sicuramente convocato da Juric per l'Udinese è ovviamente Lazaro, a causa della lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro rimediata durante la gara con la Salernitana. Out anche Zima, complice la rottura del menisco: per ora non si opera, ma sicuramente non sarà a disposizione di Juric a breve. In dubbio per la gara del Grande Torino infine Radonjic: Juric, dopo la partita con la Fiorentina, ha comunicato che il serbo non ha seguito la squadra in trasferta per colpa di un affaticamento muscolare al flessore.