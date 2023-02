Torino, la cessione di Lukic è la seconda più redditizia dell’era Cairo a gennaio

Quella di Lukic è una cessione redditizia, tra le più onerose dell'era Cairo, che permette al serbo di posizionarsi al 14° posto di questa particolare classifica, a pari merito con Barreca , venduto per la stessa cifra al Monaco nell'estate 2018 (fu scambiato con Meité). In testa a questa graduatoria c'è ovviamente Bremer con i suoi 50 milioni di euro (bonus compresi), seguito da Zappacosta , venduto al Chelsea per 25 milioni nel 2017. Successivamente ci sono poi Maksimovic , acquistato dal Napoli per 21 milioni e Immobile per 18,5 dal Borussia Dortmund.

Lukic-Fulham, la seconda più redditizia a gennaio nell'era Cairo

Limitando il discorso agli affari realizzati nel mercato di gennaio, c'è da dire che la vendita di Lukic al West Ham non è la più redditizia in assoluto. Nel gennaio 2020, infatti, il club granata ha ceduto il cartellino di Kevin Bonifazi alla Spal in prestito secco con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. In quel caso, quindi, si è giunti alla definizione dell'affare a gennaio, ma il Toro ha incassato la cifra accordata solo in estate. Di seguito la classifica delle cessioni più redditizie per il Torino nell'era Cairo (in grassetto quelle realizzate a gennaio): le cifre