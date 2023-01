Calciomercato Torino, Lukic-Fulham: formula, cifre e dettagli

Da oggi, martedì 31 gennaio, Sasa Lukic non è più un giocatore del Torino. Il serbo è approdato oltremanica al Fulham dopo 7 anni di permanenza in maglia granata. Lukic si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo per una cifra di 10 milioni di euro senza bonus. L'ormai ex centrocampista del Torino ha firmato un contratto fino al 2027 con il club inglese, con opzione per il prolungamento di un ulteriore anno. Lukic dovrebbe percepire uno stipendio di 2.2 milioni di euro netti a stagione. Dunque, più di quanto aveva proposta il Torino, ovvero uno stipendio di 1.5 milioni di euro a stagione con un bonus di 500 mila euro alla firma del nuovo contratto.