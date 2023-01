Lukic al Fulham? La maggioranza dei lettori è d’accordo con la scelta del Torino

Sasa Lukic ha salutato il Torino dopo sei anni e mezzo per approdare al Fulham a titolo definitivo e con un contratto quadriennale tra le mani, con opzione per un eventuale quinto anno. Il serbo era esploso nella scorsa stagione con Juric, diventando un punto di riferimento per la squadra e per il tecnico croato, che lo aveva designato capitano per la stagione attualmente in corso. Poi c'è stato l'ammutinamento di Monza in risposta a trattative di rinnovo non soddisfacenti per Lukic e da lì la fascia gli è stata revocata e il rendimento non è stato più così costante come nell'ultimo campionato. Giusto quindi cederlo? O meglio proseguire insieme? Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori, che hanno votato numerosi al sondaggio. Più della metà di loro è d'accordo in ogni caso con la cessione dell'ex numero 10 granata, considerando forse anche tutti i retroscena che hanno accompagnato gli ultimi mesi in maglia granata. Se il 60% è favorevole all'addio, un buon 40% avrebbe invece preferito che il serbo restasse a Torino.