Il Torino nella notte ha trovato l'accordo con la Dinamo Mosca : Saba Sazonov sarà un nuovo giocatore granata. Il difensora georgiano arriva a titolo definitivo per 3 milioni di euro: nella giornata di domani - mercoledì 30 agosto - sono già in programma le visite mediche e la firma sul contratto. Sazanov poi potrà già unirsi al gruppo squadra ed essere a disposizione di Juric per a sfida di domenica 3 settembre con il Genoa.

Torino, la carriera di Sazonov

Saba Sazonov è nato a San Pietroburgo il 1 febbraio 2002 e ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Zenit San Pietroburgo. Il difensore georgiano ha esordito con la maglia dello Zenit la massima divisione del campionato russo il 16 maggio 2021 in occasione della sfida con il Tambov. Alla fine della stagione 2020/2021 viene ceduto alla Dinamo Mosca: alla sua prima stagione con la maglia della Dinamo (2021/2022) colleziona sei presenze in campionato (per un totale di 305'). L'anno scorso nella Premier Liga russa il difensore ha trovato molto più spazio con la Dinamo e ha raccolto ben 33 presenze (24 in campionato e 9 in Coppa di Russia) giocando un totale di 2729 minuti. Sazanov - dotato di un doppio passaporto russo e georgiano - sceglie di giocare per la Georgia: con la Nazionale il difensore esordisce il 17 novembre 2022 nell'amichevole con il Marocco. Il classe 2002 a giugno ha partecipato all'Europeo Under 21 collezionando 4 presenze e segnando un gol contro il Portogallo U21.