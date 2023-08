Calciomercato, Torino in chiusura per per Saba Sazonov dalla Dinamo Mosca

Il Torino sta per chiudere per Saba Sazonov, difensore classe 2002 in arrivo dalla Dinamo Mosca. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore arriverà sotto la Mole a titolo definitivo per 3 milioni di euro. Le visite mediche sarebbero previste per la giornata di domani, mercoledì 30 agosto, a cui farà seguito la firma sul contratto.