Toro, chi gioca a Lecce? Tanti nodi da sciogliere, la formazione è un rebus

Juric during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Inter Fc on 21 October 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italia. Photo Nderim Kaceli

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Toro di Ivan Juric sarà di scena al Via del Mare per sfidare il Lecce sabato 28 ottobre alle ore 18. Ma chi scenderà in campo tra le fila granata? Juric, complici anche diverse defezioni per quel che riguarda il reparto difensivo, deve sciogliere molti dubbi, a partire dal modulo. Nell'ultimo match contro l'Inter, il tecnico ha proposto per la prima volta dall'inizio una difesa a quattro, e non ha ottenuto risposte negative almeno fino all'infortunio di Schuurs. Ci sarà modo per riproporre il 4-2-3-1 o si tornerà sul classico 3-4-2-1? molto dipende da quanti calciatori infortunati potranno essere recuperati.