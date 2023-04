Tuttosport: “Il Toro è bello ma non basta”

"Si allontanano Bologna e Fiorentina, ora 2 punti sopra i granata, ma i giochi dietro alla Juve restano comunque aperti: per Juric, ma anche per Dionisi (e l’Udinese, naturalmente)" scrive Tuttosport nel day after di Sassuolo-Torino. Il quotidiano analizza la partita: "Il primo tempo vale l’Oscar della beffa per il Toro. E dire che fin dall’inizio la squadra di Juric aveva interpretato la gara in crescendo, con uno spirito battagliero e pimpante. Trenta secondi colpevolmente a guardare e pera finita nel sacco: da non crederci, per i granata". Poi il gol di Sanabria riaggiusta i conti, anche se il "fischio finale fa masticare amaro soprattutto i granata".