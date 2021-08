TuttoSport: “Verdi non basta a fermare i viola. E Pobega…”

Le notizie dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Le difficoltà del Torino, in fase di difesa, si sono viste e sono state rimarcate durante la partita contro la Fiorentina, quando i granata, al Franchi, non sono riusciti ad evitare che Gonzalez e Vlahovic firmassero la prima vittoria casalinga della stagione viola. E le reazioni del tecnico granata sono tutt'altro che positive: nonostante la buona prestazione che i granata hanno raggiunto contro l'Atalanta, nella partita di ieri si è notato che non bastano "i quattro acquisti di valore - come definiti da TuttoSport - chiesti da Juric affinchè la squadra migliori." Che il Toro passi quasi sempre in svantaggio, prima di riuscire ad avere una reazione, non è sufficiente per il tecnico granata, a maggior ragione quando - come scrive TuttoSport - "il primo tiro in porta arriva a due minuti dal novantesimo", segno che la squadra non ha avuto la personalità di riuscire a recuperare, o a ribaltare il risultato. Anche in attacco, il Toro di Sanabria e Belotti sembra essere pressocché inesistente: i viola la gestiscono come vogliono, riescono a creare un gioco, che poi è quello che li ha portati ai 3 punti in classifica. L'unico spiraglio di luce, proviene da Verdi che, "regala un sottilissimo filo di speranza ai granata, ma la squadra di Juric - scrive TuttoSport - non ha il tempo, né le forze per tentare il miracolo del pari." Sul calciomercato sono ancora tanti i punti interrogativi (nonostante finisca tra tre giorni), a partire da Messias, per il quale "il Crotone - riporta TuttoSport - ha chiesto in cambio Djidji, giocatore che il Torino non è disposto a lasciar andare." Altri nomi sembrano essere presenti sulla lista di Vagnati, tra cui Orsolini, Kabak e Walukiewicz, ma ancora nessuno di questi è nel vivo di una trattativa. Riguardo a Pobega, lo stesso Juric ha definito il suo acquisto, come riporta TuttoSport, come una "sconfitta per la società." Il Toro si merita ben altro, Juric l'ha capito, ma ora è tutto nelle mani di Cairo.