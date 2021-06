30 giugno 1968, 53 anni fa il Torino conquistava la sua terza Coppa Italia

I granata sconfissero all'ultima giornata l'Inter a San Siro per 2-0 e conquistarono la vetta del girone finale della competizione

FORMAT - La Coppa Italia dell'annata 67-68 prevedeva un girone finale a 4 squadre con partite di andata e ritorno, al quale ci si qualificava solamente dopo un lungo percorso di qualificazione. Alla competizione erano ammesse solamente le squadre di Serie A e Serie B ed esse svolgevano due percorsi differenti, i quali si sarebbero incrociati poi ai quarti di finale, quando le 4 qualificate del percorso della Serie A avrebbero incontrato le 4 qualificate di quello della Serie B. In quell'edizione tutte le 4 squadre di Serie A superarono i quarti, giungendo così al decisivo girone finale. Le qualificate furono Bologna, Inter, Milan e Torino e, prima della penultima giornata, la situazione di classifica era la seguente: Milan 7, Torino 6, Inter 4 e Bologna 1. Il calendario prevedeva poi per l'ultima giornata le sfide Bologna-Milan e Inter-Torino, e i granata, superando i nerazzurri per 2-0 conquistarono la Coppa Italia, con 9 punti conquistati nelle 6 partite, sorpassando al fotofinish il Milan, bloccato a quota 7 a causa della sconfitta per 2-1 in Emilia.