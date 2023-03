A Torino arriva la bestia nera di Juric: con Spalletti 7 sconfitte in 7 partite

Lo scorso 1° ottobre è andato in scena il settimo scontro tra Ivan Juric e Luciano Spalletti ed è arrivata la settima sconfitta per il croato. Sembra che il tecnico di Certaldo stia diventando una bestia nera per l'uomo di Spalato, perchè seppur non si possa dimenticare che il materiale tecnico a disposizione del Napoli è superiore a quello del Torino, va anche detto che i granata al "Maradona" non riuscirono a complicare la vita agli azzurri, con la partita che di fatto si chiuse in 37'. Fu una delle poche volte nelle quali il Torino nell'era Juric non fu capace di tenere testa a una big del torneo. In quella specifica partita le scelte tattiche del tecnico croato non sortirono l'effetto sperato, come dimostra il fatto che le reti del Napoli maturarono tutte e tre in ripartenza, con praterie spalancate a giocatori già di un'altra categoria, come ha confermato il prosieguo della stagione.