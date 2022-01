Aldo Ballarin, 100 anni fa nasceva il terzino del Grande Torino

Oggi il centesimo anniversario della nascita del terzino destro degli Invincibili

10 gennaio 1922, a Chioggia nasce Aldo Ballarin, il terzino destro del Grande Torino. Dopo anni di gavetta al Rovigo, l'esordio in Serie A con la Triestina e un anno al Venezia, nel 1945 viene acquistato dal Torino per 1,5 milioni, il corrispettivo più oneroso per un giocatore di quel ruolo a quell'epoca. Fondamentale per il trasferimento Ferruccio Novo, che fa di tutto per portarlo in granata. Con la maglia del Toro, Ballarin colleziona, insieme agli Invincibili, 149 presenze (la prima delle quali proprio nel Derby della Mole contro la Juventus il 10 ottobre del 1945) e 4 reti, vincendo quattro storici campionati. Il 4 maggio 1949 poi, è insieme agli Invincibili su quel maledetto aereo che si schianta sulla collina di Superga. Oggi, a 100 anni dalla sua nascita, proprio nella sua città natale, Chioggia, si trova la sala espositiva dedicata dedicata ai fratelli Aldo e Dino Ballarin, al Grande Torino e al calcio chioggiotto, inaugurata nell'ottobre scorso.