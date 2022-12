Amichevole Torino-Cremonese 0-0: chi sale e chi scende tra i granata

Poche emozioni all'Olimpico Grande Torino: termina a reti inviolate l'amichevole tra i granata e la Cremonese. Diverse assenze per Juric, che per vari motivi è costretto a rinunciare a dieci giocatori e soprattutto in mezzo al campo ha la coperta cortissima (spazio dal 1' alla coppia Gineitis-Ilkhan). Nonostante le assenze anche molto pesanti e i diversi giovani in campo i granata non sfigurano ed avrebbero anzi più occasioni per sbloccare la gara ma sprecano parecchio. L'intento dell'amichevole era soprattutto ritrovare la forma in vista della ripresa del campionato, ma si possono trarre alcuni spunti su giocatori che hanno convinto ed altri che hanno invece faticato maggiormente.