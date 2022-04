Atalanta-Torino 2-2: Lukic su rigore ristabilisce gli equilibri, parità al 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti al Gewiss Stadium di Bergamo

LE SCELTE - Due cambi di formazione per Juric, che non stravolge la squadra che aveva vinto sabato contro lo Spezia. La novità più grande è il ritorno dal 1' di Praet, scelto insieme a Pjaca sulla trequarti a supporto di Sanabria. Tra i pali c'è ancora Milinkovic-Savic, in difesa c'è Zima insieme a Bremer e Rodriguez, recuperati dagli acciacchi fisici e regolarmente in campo. In mediana confermata la coppia Lukic-Ricci, sugli esterni la novità è Aina sulla sinistra al posto di Vojvoda con Singo sul versante opposto. Gasperini risponde invece con Pessina a supporto di Zapata e Muriel.

LA CRONACA - Pronti, via e dopo tre minuti passano subito in vantaggio i granata con Sanabria. Ottimo nell'occasione lo spunto di Praet, che riceve da Singo, si libera di Djimsiti con una spallata e mette in mezzo un pallone che il paraguayano deve solo appoggiare in porta. Non mancano le proteste per il contatto tra il belga ed il centrale dell'Atalanta, ma - dopo un check con il Var - Abisso conferma la rete dell'1-0. Al 9' sono ancora pericolosi i granata, ma Ricci non riesce a trovare Praet al limite dell'area dopo un ottimo fraseggio corale in mezzo al campo. Al quarto d'ora i padroni di casa trovano il pareggio su calcio di rigore. Singo si fa anticipare da Zappacosta, quindi Abisso reputa falloso un contatto con Rodriguez e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Muriel, che calcia centralmente e batte Vanja. Al 19' è Hateboer ad insaccare, ma si alza subito la bandierina del guardalinee per segnalare il fuorigioco dell'esterno dell'Atalanta. Il vantaggio della Dea arriva al 22' e porta la firma di De Roon, liberato al tiro da uno schema su calcio d'angolo. Non perfetto nell'occasione Milinkovic-Savic: la conclusione era potente ma centrale, il gol era evitabile. Alla mezzora Pjaca alza bandiera bianca per un problema al ginocchio: Juric è costretto a giocarsi il primo cambio ed inserisce Brekalo. Al 35' arriva il pareggio del Toro, bravo ad approfittare di un'imprecisione in uscita della Dea e a procurarsi un rigore con Sanabria, tamponato da De Roon (anche ammonito). Dal dischetto si presenta Lukic che apre con il destro: Musso intuisce ma la conclusione è chirurgica e si infila a fil di palo per il 2-2. Dopo un minuto di recupero si va dunque al riposo con il risultato in equilibrio.