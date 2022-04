Atalanta-Torino: 4-4, le reazioni social: “Lukic, un vero campione”

I migliori tweet sulla partita dal Torino pareggiata nel recupero infrasettimanale con l'Atalanta: "Lukic, un vero campione"

Tra Atalanta e Torino finisce 4-4 al Gewiss Stadium, una partita molto divertente. I granata vanno in vantaggio con Sanabria dopo pochi minuti, ma i nerazzurri ribaltano il risultato con il rigore di Muriel e la rete di De Roon. Nel finale del primo tempo rigore anche per il Torino che pareggia i conti con Lukic. Nella seconda frazione il Toro va sul 2-4 con un altro rigore del serbo per un fallo di Toloi su Pobega e un autogol di Freuler. I granata calano nel finale e si fanno raggiungere da Pasalic e il quarto rigore della serata calciato ancora da Muriel.