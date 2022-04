Atalanta-Torino, al via la vendita dei biglietti nel settore ospiti. Le info

Le modalità di vendita dei biglietti per il match in programma mercoledì 27 aprile

Dopo Torino-Spezia, i granata affronteranno al Gewiss Stadium l'Atalanta, nel match di recupero della 20^ giornata di campionato. La società nerazzurra ha comunicato il via alla vendita dei biglietti per la sfida, in programma mercoledì 27 aprile alle ore 20.15

LA VENDITA - I biglietti sono quindi in vendita a partire da oggi e lo saranno fino alle ore 19 di martedì 26 aprile. Il costo di un singolo tagliando nel settore ospiti è pari a 20 euro. La tariffa è standard, non sono previste quindi riduzioni a seconda delle fasce d'età. I residenti nella provincia di Torino potranno acquistare i biglietti esclusivamente nei settori Distinti Ospiti, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore, mentre i residenti nella provincia di Bergamo non potranno acquistarne per il settore ospiti, ad eccezione dei possessori di Fidelity Card. E' possibile acquistare un biglietto online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket.