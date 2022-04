Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali: torna Praet dal 1’, fuori Vojvoda

Le scelte di Gasperini e Juric per il recupero della ventesima giornata di Serie A

Due soli cambi di formazione per Juric, che non smonta la squadra vista in campo contro lo Spezia. Torna Praet dal 1’ con Pjaca sulla trequarti, a sinistra c’è invece Aina al posto di Vojvoda. Per il resto tra i pali confermato Milinkovic-Savic, in difesa sono recuperati Bremer e Rodriguez.