Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Juric con l’imbarazzo della scelta

Juric e Gasperini provano a scegliere i migliori schieramenti per il recupero della giornata numero 20

La sfida tra il Torino e l'Atalanta comincerà domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 20:15. I granata proveranno a mettere in difficoltà i nerazzurri al Gewiss Stadium, potendo contare sul recupero di Belotti, che però partirà dalla panchina senza particolari sicurezze del proprio ingresso in campo a partita in corso. Anche Bremer e Rodriguez sono stati perfettamente recuperati: il brasiliano giocherà dal primo minuto, per lo svizzero si rinnova il ballottaggio con Buongiorno. In attacco invece ci sono ancora alcune questioni da sistemare: sono tanti i dubbi di formazione che deve sciogliere Juric, che ha recuperato molti uomini e ora ha persino l'imbarazzo della scelta.