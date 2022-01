Atalanta-Torino si giocherà: il Giudice Sportivo accoglie il ricorso dei granata

La sentenza finale del Giudice Sportivo su Atalanta-Torino del 6 gennaio 2022

Il giudice sportivo ha deciso: Atalanta-Torino si giocherà. Il match si sarebbe dovuto disputare lo scorso 6 gennaio, ma i granata non poterono, su decisione dell'Asl, prendere parte alla trasferta a causa delle tante positività al Covid-19 riscontrate nelle ore antecedenti la sfida all'interno del gruppo squadra. Il precedente illustre che viene preso in considerazione anche dal giudice sportivo è proprio quello tra Lazio-Torino della scorsa stagione. Anche in quel caso il match fu fatto disputare sul declinare di maggio dopo una serie di tentativi da parte del club biancoceleste di vincere a tavolino per la mancata partecipazione all'evento del Torino. Il ricorso preparato dall’avvocato Eduardo Chiacchio è perciò stato accolto, proprio come nella scorsa primavera. La decisione si basa evidentemente sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito alla squadra di Juric di recarsi a Bergamo. Per le altre due partite ancora in bilico, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia, non c’è stato ancora il pronunciamento e le gare restano sub judice. Lo scorso 21 gennaio era stato invece deciso per il recupero di Bologna-Inter.