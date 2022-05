Belotti a furor di popolo: acclamato a Superga, i tifosi gli chiedono di restare

Cairo tiene la porta aperta, il Gallo stesso ha mandato un segnale dopo Empoli: discorsi rimandati al termine della stagione

LE PAROLE - A proposito di rinnovo, il presidente Cairo non si è ovviamente sbilanciato ma ha voluto tenere la porta aperta a Belotti: "È con noi da sette anni, ha segnato cento gol con questa maglia. Se spero che rimanga? Credo che nessuno sarebbe contento se lui non fosse con noi. Ne abbiamo parlato tanto e non è successo nulla, magari non parlandone qualcosa accade...". Le parole di Cairo arrivano dopo quelle di Belotti ad Empoli. "Secondo me sì, sta nascendo qualcosa di bello, da inizio anno abbiamo fatto grandi partite e in noi sta crescendo consapevolezza" aveva detto il Gallo dopo la tripletta del Castellani, lodando il lavoro di Juric: "Ci ha dato un modo di giocare in cui ognuno di noi può esprimersi al meglio e questo si è visto".

LA SITUAZIONE - La situazione del capitano granata sarà dunque da seguire con grande attenzione nelle prossime settimane, con la consapevolezza che una permanenza a Torino ad oggi non va esclusa ma nemmeno si registrano segnali concreti relativi a un rinnovo contrattuale. Come aveva già spiegato il giocatore stesso in più di un'occasione, ogni discorso sul futuro è rimandato al termine della stagione. Così, al momento, è. Prima ci sono le gare contro Napoli, Verona e Roma per chiudere al meglio il campionato con il Toro (e per centrare magari la doppia cifra per il settimo campionato consecutivo, come riuscì nel Toro solo a Pulici), ma il momento di sciogliere le riserve si sta inesorabilmente avvicinando. Ci sarà dunque da attendere, intanto il popolo granata in un giorno simbolo come il 4 maggio si è espresso: lasciare Torino, per il Gallo, significherebbe - tra le altre cose - rinunciare ad una piazza che, in gran parte, lo adora incondizionatamente.