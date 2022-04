Belotti e il Milan: due gol e diventa il miglior marcatore granata contro i rossoneri

Il capitano granata

Luca Sardo

La trentaduesima giornata di campionato di Serie A vedrà il il Torino di Juric impegnato con il Milan capolista allenato da Stefano Pioli. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata proveranno a fermare i rossoneri reduci dal pareggio con il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Per il match che andrà in scena domenica sera alle 20.45 tra le mura granata occhi puntati sul Gallo Belotti: il capitano del Torino è stato l'autore degli ultimi due gol segnati in campionato proprio al Milan. La sua doppietta il 26 settembre 2019 permise alla squadra di Mazzarri di sconfiggere i rossoneri di Giampaolo per 2-1: il numero 9 - dopo la rete del momentaneo 1-0 firmato su rigore da Piatek - segnò due reti (la seconda grazie ad una bellissima rovesciata).

RECORD - Il Gallo Belotti domenica potrebbe raggiungere un nuovo record con la maglia del Torino: se il capitano dovesse segnare un gol a Maignan, il classe 1993 raggiungerebbe Paolo Pulici, Romeo Menti e Guglielmo Gabetto in cima a questa speciale classifica come miglior marcatore granata contro i rossoneri nel massimo campionato italiano. Tutti questi ex giocatori granata sono in cima alla classica a quota sei gol segnati contro il Milan: in caso di gol, il Gallo - attualmente secondo con cinque reti segnate - li agguanterebbe in testa alla classifica. Con una doppietta dunque li scalcagnerebbe diventando il giocatore del Torino ad aver segnato più gol in Serie A ai rossoneri.

GALLORITROVATO- Dopo essersi lasciato alle spalle la lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi, Belotti è tornato ormai a pieno regime sebbene il suo rendimento fuori casa non sia ancora al massimo, come detto proprio da Juric nella conferenza stampa di presentazione al match con la Salernitana: “In casa fa un tipo di partite e fuori casa è inesistente. Questi sono dati di fatto. In casa è un grandissimo attaccante, fuori casa molto meno”. Domenica il Torino giocherà in casa, dunque Ivan Juric da Belotti si aspetterà una grande gara. E chissà che non segni proprio un gol che lo porterebbe ad essere il migliore marcatore granata contro il Milan…