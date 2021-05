Belotti: la lettura dei nomi a Superga registrata in segreto e trasmessa in tv

Il retroscena / Il momento della lettura dei nomi non è mancato, seppure in modalità diverse da quelle tradizionali

Andrea Belotti ha letto i nomi del Grande Torino alla Lapide, come da tradizione. Ma non lo ha fatto il 4 maggio: il capitano granata si è recato in segreto negli scorsi giorni sul Colle per registrare il momento in cui ha scandito ad alta voce i nomi dei Campionissimi, in solitaria e nel silenzio circostante. Un momento molto emozionante che è stato trasmesso da Torino Channel e sui canali ufficiali del club alle ore 17.03 del 4 maggio, montato insieme all'esecuzione della canzone "Quel Giorno di Pioggia" dei Sensounico. Il servizio è stato pubblicato a seguito della diretta streaming della commemorazione effettuata al Filadelfia da Don Riccardo Robella.