Belotti, partner cercasi. E Mazzarri: “Lo vedo più con uno o due trequartisti”

AAA Cercasi “spalla”. L’annuncio, almeno formalmente, al Filadelfia non c’è ancora eppure Walter Mazzarri è da tempo che cerca il partner d’attacco ideale per Andrea Belotti. Tante le prove fatte dal tecnico di San Vincenzo in queste prime dodici partite di Serie A: dall’attacco pesante completato da Zaza, a uno più tecnico con uno o due trequartisti ad agire alle spalle del “gallo”. Ma la sensazione è che al momento Mazzarri non abbia ancora trovato la giusta quadratura del cerchio.

MOTIVI – Un po’ per i tanti infortuni che hanno colpito Iago Falque in questo sfortunato avvio di stagione, un po’ per la precaria condizione psicofisica di alcuni giocatori e un po’ per le caratteristiche di alcuni singoli. In altre parole: Zaza non convince per caratteristiche tecnico-tattiche, con Mazzarri che al momento lo reputa più un’alternativa a Belotti che il suo compagno di reparto ideale. Discorso simile anche per Verdi: il più utilizzato fino ad oggi, ma ancora in evidente crisi di fiducia e molto lontano dalla miglior condizione. Chiude il cerchio Berenguer, grande protagonista dell’ultima vittoria a Brescia, e potenziale jolly alla ripresa del campionato.

L’INDIZIO – Ma alla vigilia della settimana che introdurrà la squadra di Mazzarri al match contro l’Inter, il tempo per fare esperimenti è scaduto. E allora una domanda sorge spontanea: dopo tutti questi tentativi, qual è il compagno che Mazzarri ritiene ideale per valorizzare Belotti. Il tecnico di San Vincenzo lo ha svelato nel post partita di Brescia-Torino, affermando che “Belotti per le caratteristiche che ha deve giocare come centravanti, ma deve avere intorno una o due seconde punte che gli girino intorno“. Niente Zaza dunque, ma uno o due tra i già citati Verdi, Berenguer e Iago Falque. Insomma, un Belotti in versione Nazionale visto che anche il ct azzurro Mancini lo ha utilizzato – con ottimi risultati – contro la Bosnia come terminale offensivo del suo 4-3-3, con alle spalle due rifinitori come Insigne e Bernardeschi. Mazzarri prende nota.