Belotti-Sanabria in numeri: il 9 crea più chances, il 19 fa girare meglio la squadra

Il Torino ha due nove in cerca di collocazione: meglio Belotti o Sanabria? I numeri dicono che dipende dai compiti tattici

"Non cambia niente con Belotti o Sanabria". Lo ha dichiarato, senza mezzi termini, Ivan Juric prima del match di La Spezia. Nonostante il Gallo abbia avuto un inizio di stagione fortemente condizionato dagli infortuni, i numeri sinora a disposizione sembrano smentire l'affermazione di Juric. Poter alternare due attaccanti come Belotti e Sanabria è quasi un lusso per una squadra come il Torino: se il 9 riesce a creare più occasioni per il tiro, il 19 è più interno ai meccanismi di gioco e sa far girare meglio i compagni.