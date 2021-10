Belotti, tra campo e mercato: a Milano un’altra tappa per riprendersi il Toro

Belotti volge lo sguardo al Milan tra le voci di mercato e un rientro in campo salutato dai cori dei tifosi del Torino

Silvio Luciani

Il rientro in campo tra i cori del pubblico, i complimenti di Juric a fine partita e il Milan all'orizzonte: il nuovo inizio di stagione di capitan Belotti è coinciso con il ritorno alla vittoria dopo quattro partite di digiuno. "Belotti è entrato e mi è sembrato il Gallo di due-tre anni fa, il giocatore che partiva da solo" ha dichiarato Juric nel post di Torino-Genoa. Trentuno minuti per rientrare gradualmente in condizione, abbastanza per ricordare a tutti il peso della sua assenza, comunque ben coperta da Sanabria.

VERSO IL MILAN - Le voci sul rinnovo non accennano a placarsi, ma i tifosi granata hanno deciso di mostrare chiaramente il loro affetto nei confronti del capitano. Cori inequivocabili, già indirizzati al Gallo nelle partite casalinghe guardate dalla tribuna: per questo e per la dedizione messa in mostra nella fase di recupero dall'infortunio, Belotti può guardare alla sfida contro il Milan come un'altra tappa per riprendersi il Torino.

MERCATO - Tappa che non può che essere particolare per Belotti, accostato al Milan già diverse volte: l'ultima è attuale, perché il contratto in scadenza con il rinnovo ancora sul tavolo è una situazione che ingolosisce i rossoneri e non solo. Tra l'altro, Belotti ha proprio nel Milan una delle sue vittime preferite con 6 gol realizzati in 14 incontri con la maglia del Torino, una squadra contro cui ha sfoderato diverse prestazione da trascinatore. Nella speranza che ne sfoderi un'altra, Juric dovrebbe puntare su di lui anche per San Siro: si gioca a tre giorni di distanza dall'ultima partita e la staffetta con Sanabria potrebbe essere invertita a causa della grande mole di lavoro compiuta in queste prime nove gare. San Siro per riprendersi il Torino, Belotti deve provarci.