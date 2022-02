Belotti, un ritorno da protagonista: e ora ci sono altri record nel mirino

Il Gallo si prepara ad un finale di stagione da protagonista: nel mirino ci sono diversi record personali da raggiungere

In una stagione in cui è riuscito a disputare soltanto sei partite dal primo minuto, Andrea Belotti ha trovato il tempo per realizzare il centesimo gol in Serie A e bagnare il derby del suo ritorno in campo con un gol tanto bello quanto fondamentale. Al termine della gara all'Allianz Stadium ha pensato Juric a mettere ordine nei discorsi sul futuro del Gallo: "Deve fare un grande finale, poi deciderà con calma ciò che è meglio per lui. Arrivava da alcune delusioni, adesso lavora con tanta voglia. Ha lavorato tanto in questo periodo e oggi è stato un trascinatore". Finora gli infortuni hanno tormentato il Gallo, che è tornato contro la Juventus per riprendersi il Toro sulle spalle e ora punta ad un finale di campionato da protagonista.

GRAN FINALE - Non è dato sapere ciò che succederà in estate e fino ad allora c'è un presente tutto da scrivere. Juric non ha mai messo in dubbio il peso dell'assenza di Belotti, ribadendo la sua importanza a più riprese e dimostrandolo con i fatti: quando c'è stato, il Gallo è stato l'attaccante titolare del Torino. Il gol nel derby potrebbe rappresentare l'innesco di un gran finale di campionato, in cui il capitano granata può raggiungere almeno altri due record individuali. Nel mirino c'è Ciccio Graziani, secondo miglior marcatore all-time del Torino in Serie A con 97 gol in Serie A: al Gallo ne mancano due per raggiungere il secondo gradino del podio alle spalle dell'irraggiungibile Pulici (134 in A col Torino). E poi, con altri sette gol, Belotti raggiungerebbe proprio Pulici con il settimo campionato consecutivo in doppia cifra: l'ennesimo modo per scolpire nella pietra il proprio nome nella storia del Toro.