Berlusconi e Cairo, un rapporto molto stretto dall’imprenditoria al calcio

Mani Pulite, Cairo si mette in proprio ma il rapporto continua

Nel 1995 Mani Pulite, la serie di inchieste che evidenzierà la collusione e la corruzione del mondo politico e imprenditoriale italiano, stravolgerà Fininvest e i suoi manager. Cairo sceglie di patteggiare per appropriazione indebita, fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio. Esce da Fininvest e con la buonuscita si mette in proprio, fondando la Cairo Pubblicità. Nel gennaio del 1996 ottiene la concessione in esclusiva della raccolta pubblicitaria di tre periodici RCS: Io Donna, Oggi e TV Sette. Così di recente Cairo ha commentato quel periodo al festival della Tv a Dogliani: "Berlusconi è stato un grande maestro per me, mi ha insegnato a non mollare mai, a motivare le persone. Perché gli sono piaciuto? Per l’intraprendenza. Perché sono stato licenziato dalla Mondadori? L’allora amministratore delegato Franco Tatò, un altro grande maestro, mi comunicò che avevano deciso di spostarmi a Pagine Utili. Io dissi va bene, ma voglio il 50% di quella società. Dopo un mese sono stato licenziato. Ricca liquidazione? Stendiamo un velo pietoso. Mi rimboccai le maniche e fondai la Cairo pubblicità, per i primi contratti con Rcs facevo tutto io". Arriverà tre anni dopo l'acquisto di Mondadori che determinerà l'ascesa nel mondo editoriale italiano. I rapporti tra i due sono comunque sempre rimasti cordiali, lo dimostrano gli incontri e le vicendevoli dichiarazioni di stima e apprezzamento. Cairo è stato da molti accostato a Berlusconi per il fatto di essere editore e proprietario di una squadra di calcio storica come il Toro. A differenziare i due il rapporto con la politica, al momento, visto che Berlusconi ha avuto un impatto molto forte diventando a più riprese il premier italiano, mentre Cairo, al giorno d'oggi, ha sempre declinato la possibilità di una discesa in campo.