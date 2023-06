A 86 anni è morto Silvio Berlusconi

All'ospedale San Raffaele di Milano questa mattina è mancato l'ex Premier e Presidente del Milan Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset è morto a 86 anni. Il Cavaliere è stato uno degli uomini più influenti nella storia della Repubblica Italiana. Dopo aver fatto fortuna nel campo dell'edilizia, nel 1975 costituisce Fininvest e nel 1993 Mediaset. L'anno successivo, al termine della Prima Repubblica, fonda Forza Italia e vince le elezioni politiche, diventando Presidente del Consiglio dei Ministri e lo sarà, poi, per altre tre volte. Nel 1986 acquista il Milan e sotto la sua presidenza i rossoneri hanno il periodo più brillante della loro storia vincendo ben 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni. Nel 2018 compra il Monza, dopo che l'anno precedente aveva venduto il Milan all'imprenditore cinese Li Yonghong, e in 4 anni guida i brianzoli dalla C alla A. Dopo una lunga lotta con la leucemia oggi è mancato.